В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 367 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 655 человек, в больницах — 712. В том числе 34 человека — в крайне тяжелом состоянии, 214 — в тяжелом. Состояние 464 больных (или 65,1 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 36 человек, из них в Бишкеке — 21, Чуйской области — 10, Иссык-Кульской — 1, Джалал-Абадской — 4.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 97 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.