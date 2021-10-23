В Бишкеке прошла презентация книги о педагоге-просветителе Базаркуле Даниярове

В Бишкеке прошла презентация книги, посвященной жизни и деятельности педагога-просветителя Базаркула Даниярова. Об этом 24.kg сообщили в исследовательской площадке «Эсимде».

В книге «Базаркул Данияров — первый педагог. Портрет на фоне эпохи» повествуется не только о подвижническом труде педагога, но и о деятельности представителей интеллектуальной элиты первой трети XX века, насыщенной крупными политическими событиями. Это документальное произведение о пассионариях, посвятивших себя делу просвещения и трагически погибших в результате сталинских репрессий.

фотокопии 79 документов, многие из которых вводятся в оборот впервые;

17 сохранившихся писем заключенного Базаркула Даниярова из ГУЛАГа;

ранее не публиковавшиеся исторические фотографии, на которых запечатлены выдающиеся деятели Кыргызстана;

воспоминания современников о Базаркуле Даниярове, о Киргизском институте просвещения — КирИнПросе и о том времени.

В книге представлены:

Базаркул Данияров стоял у истоков начального, среднего и высшего образования в Кыргызстане, вместе со своими соратниками подготовил целую плеяду выдающихся деятелей культуры и образования республики, первые учебные программы и учебники.

Книгу о нем представила учредитель Фонда Санжарбека Даниярова Асель Даниярова.