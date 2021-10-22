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Общество

На перевалах Кыргызстана временно ограничено движение для всех видов транспорта

С 9.00 на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бел и Отмок временно ограничено движение для всех видов транспорта в связи с обильными осадками и пургой. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД.

Видимость на перевалах стала минимальной.

Движение возле поста «Чычкан» в Джалал-Абадской области для всех видов транспорта временно закрыто, со стороны села Сосновка в Чуйской области и возле села Осмонкулова в Таласской области ограничено движение для большегрузных транспортных средств.

На перевалах и в долине Суусамыр сыплют инертные материалы, а также убирают снег с дорожного полотна.

Движение восстановят после окончания дорожных работ.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР призывает водителей на время проведения профилактических мероприятий отменить поездки и поменять шины на зимние, подготовить необходимое оборудование для переезда через перевалы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211264/
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