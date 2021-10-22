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Общество

Кыргызстан занял 89-е место в Индексе конкурентоспособности талантов — 2021

Кыргызстан занял 89-е место из 134 в Индексе конкурентоспособности талантов — 2021, составленном международной бизнес-школой INSEAD совместно с Portulans Institute.

Цель рейтинга — оценить ресурсы и усилия, которые страны тратят на развитие талантов, а также качество человеческого капитала.

Суммарный «индекс талантов» рассчитывался на основе шести критериев:

  • рыночные и нормативные условия на рынке труда в каждой из стран;
  • шансы для карьерного роста;
  • возможности работодателей привлекать таланты со всего мира;
  • способности удерживать квалифицированный персонал;
  • производственные навыки сотрудников и глобальные знания (насколько уровень образования и навыков достаточен для инновационных производств и инновационной предпринимательской активности).

Кыргызстан набрал 39,38 балла из 100 и занял 3-е место среди стран Центральной и Южной Азии. Авторы рейтинга особо отметили наличие в стране сильных специалистов среднего уровня и высокий уровень внутренней открытости сотрудников.

Основные проблемы страны, по оценкам экспертов, связаны с расширением возможностей и ростом талантов, где основным приоритетом должно быть усиление нормативной базы и рыночной среды, а также улучшение формального образования.

Самые высокие показатели у Кыргызстана (59-е место) в категории «возможность привлекать таланты со всего мира» и «производственные навыки сотрудников» (67-е место), однако показатели республики по критериям рыночных и нормативных условий на рынке труда (105-е место), шансов для карьерного роста (108-е место) и глобальных знаний (99-е место) оказались достаточно низкими.

Лидером рейтинга в 2021 году стала Швейцария, набравшая 82,09 балла. Вторую и третью строчку индекса занимают Сингапур (79,38) и США (78,81).

Россия заняла 45-е место в рейтинге, Беларусь — 50-е, Таджикистан — 97-е. У Казахстана самые лучшие показатели среди стран Центральной и Южной Азии — 60-е место и 47,94 балла.

Как отмечают авторы исследования, как и в предыдущие годы, показатели в рейтинге напрямую зависят от уровня доходов страны: чем выше уровень доходов, тем выше показатели. Политика и практика, обеспечивающие конкурентоспособность талантов в более развитых странах, менее подвержены политическим и социально-экономическим колебаниям, и эти страны обладают стабильностью для инвестирования в обучение на протяжении всей жизни, укрепление навыков, а также привлечение и удержание талантов со всего мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211261/
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