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Общество

Журналистка пожаловалась на преследование сотрудником ГКНБ. Что ей ответили

В Госкомитете нацбезопасности ответили на жалобу корреспондента «МедиаХаба Али Токтакунова» Мээрим Айныкеевой на преследование со стороны неизвестного мужчины, представившегося сотрудником ГКНБ.

Там рассказали, что в рамках рассмотрения поступившего заявления от гражданки Мээрим Айныкеевой по факту якобы оказанного давления со стороны неизвестного лица, представившегося сотрудником ГКНБ КР, установлен и доставлен в приемную ведомства временно неработающий житель Бишкека Н.М.уулу.

Н. М.уулу пояснил, что в ночь с 11 на 12 октября отдыхал в ресто-баре «Шахрезада» в подвыпившем состоянии, где также находилась Мээрим Айныкеева, которую он знал по месту своей прежней работы.

Н.М.уулу признал, что предпринял неудачные попытки завязать разговор с девушкой и в шуточной форме представился сотрудником ГКНБ. При этом Н.М.уулу не являлся сотрудником ГКНБ КР и раскаивается в содеянном.

Материалы переданы в главное следственное управление ГКНБ для дачи правовой оценки действиям Н.М.уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211248/
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