21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 15;

9.30-11.00 — улицы Ахунбаева, 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а, Токтоналиева, 70, 72, 74, 76;

11.30-12.30 — отрезки улиц Ахунбаева, Шукурова, переулки Ясенский, Койташский;

9.30-18.00 — отрезки улиц Осмонкула, Аральский переулок, Карагачевая роща;

9.30-19.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Шаты, Бегматова, Анкара, Кара-Жыгач), отрезки улицы Дачной, переулки Дачный, Аральский;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-4, 5, 16-22, 30-41), «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Сулуу-Тор, Сары-Булун), «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Ара-Кол), улица Бейшеналиевой, 4;

10.00-12.00 — жилмассивы «Касым» (улицы Буурдинская, Талды-Суйская, Месароша, Профсоюзная, Салтанат, Эгинчиева), «Ынтымак», микрорайон «Достук», «110-й квартал», отрезки улиц Кайназаровой, Профсоюзной, Лумумбы;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Каракол, Тыналиева, Кара-Коо, Куюкова, Бакаева, Баба-Ата, Узун-Булак, Чапаева), улица Абаканская;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Бухарская, Чуй).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Подгорная, Садовая, Сельсоветская, Набережная, Виноградная, Южная, Сельповская, тупик Алма-Атинский, переулки Маслопромский, Сельповский, Виноградный, детсад, айыл окмоту, школа), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»), Мраморное (улицы Южная, Новая, Кольцевая, Урожайная, Целинная, 70 лет Октября, Жетиген, Молодежная, МТФ, Юбилейная, Северная, Акчи, Березовая, Сары Булак), Керниш (улица Спутник), Байтик, Таш-Добо (улицы Кашка-Суу, Бегельдинова, Ала-Тоо, Ленина, дачи), Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Тюз, Беш-Кунгей (улицы Сарбагыша, Маликова, Ткачева, Таранчиева, Ауэзова, Горького, жилмассивы «Кырман», «44 га»), Маевка (улицы Новая, Молодой Гвардии, Школьная, Ала-Арчинская, Виноградная, Набережная, Веселая, Совхозная, Родниковая, Тепличная, Полевая, Больничная, Восточная, Строительная, Сельская, Тулебердиева, Скворцова, Биримдик, Замандаш, Кут, Шаттык, Ынтымак, МТФ, жилмассивы «2 га», «23 га», «Берекет», «Келечек-2 га»), Аламедин (улицы Чернышевского, Гоголя, Панфилова), Васильевка (улица Юбилейная), Кок-Жар (улицы Матыева, Табылды, Тынчтык, Нурмамбетова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Белек (улицы Новая, Фрунзе, Токтогула), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная, Урочище), Военно-Антоновка (улицы Крупской, Южная, Дружбы, Фрунзе, Комсомольская, жилмассив «Восст», кварталы А, Б, Г), Новопавловка (улицы Северная, Репина, Корсаковых, Крупской, Луговая, Садовая, Фрунзе, Колхозная, Свердлова, Баетова, Лавровых, Деповская, Советская, Молодежная, Пограничная, Армейская, Ключевая, Панфилова, Усупбаева, Таласская, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Степная, Гоголя, Ынтымак, Чон-Арык, Дуйшембиева, Ай-Коль, Манаса, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир у. Аппаза, Жаштык, Сулайман-Тоо, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Маматемин-Ата»);

13.00-16.00 — села Военно-Антоновка (улицы Полярная, Кирова, Советская, Пионерская, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Пограничная, Горького, Школьная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Октябрьская, Проектируемая, тупики Советский, Кировой, Токтогула), Новопавловка (улицы Западная, Ала-Арчинская, жилмассив «Тынчтык»);

5.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Ак-Ордо, Проектируемая, Эркин-Тоо, Алтын-Ордо, жилмассив «Ала-Тоо», контур 498);

10.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная), Манас (улицы Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Проектируемая, Северная, тупик Северный, животноводческий комплекс), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, госпитомник, станция «Кормовик»), Учкун (улица Пионерская, второй жилмассив);

9.00-12.00 — село Нижне-Чуйское (улицы Саратовская, Коммунистическая, Фрунзе, Гагарина);

12.00-17.00 — село Камышановка (улицы Фрунзе, Больничная, Пионерская, Спортивная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Красина, 50 лет Киргизии, Гайдара, Комсомольская), Беш-Корюк (улицы Токтогула, Беш-Корюкская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Калининская, Горная, Шевченко, Шопокова, Дружбы, Кожомбердиева, Фурманова, Оторбаева, Пограничная, Стадионная, Панфилова, Студенческая, Федорова, Кирова, Целинная, Калинина, переулки Веселый, Базарный), села Арал, Айдарбек, Ак-Башат, Алексеевка (улица Ватутина);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Эфиронос (улица Самат-Ата, мечеть);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка, Рот-Фронт, Отогон;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Нижний Норус, Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Геологическая), Чон-Далы (улицы Куренкеева, Болоболаева);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Ленина, Победы, Космодемьянской, Нижняя Луговая, Верхняя Луговая);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Прогресс (улица Ленина), Шамшы (улица Советская), Чуй (улицы Ключевая, Береговая, Линейная, Ибраимова, Жантаева, Ломоносова, Зеленая, Садовая, Буранинская, Гагарина, Заречная, Колхозная, Космонавтов, Луговая, Мельничная, Адилет, Покровская, Октябрьская, Сансызбаева, Новая);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Шабдан (улица Назар-Ата), Жаны-Алыш.

3 Таласская область Таласская область