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Общество

Приложение «Работа в ЕАЭС» облегчит жизнь трудовых мигрантов

Новое приложение «Работа в ЕАЭС» облегчит жизнь трудовых мигрантов. Об этом сегодня во время видеомоста сообщил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

По его словам, это будет цифровая платформа для лиц, которые ищут работу в странах Евразийского экономического союза.

Первый запуск будет на территории РФ, поскольку основной поток мигрантов следует именно туда.

«Мы намерены завершить работу к концу 2021 года, чтобы начиная с 2022-го мигранты, приезжая в Россию, могли бы пользоваться цифровыми и очень комфортными услугами. Прежде всего, мигрант, не выезжая из своей страны, сможет найти благодаря приложению соответствующее рабочее место, вакансию. Может выбрать регион по душе, узнать размер зарплаты, пройти определенные этапы регистрации, которые раньше он должен был делать, будучи в стране, где ищет работу», — сказал Тигран Саркисян.

Он отметил, что люди смогут также дистанционно решить вопросы проживания, социального страхования и обустройства детей в школьных, дошкольных учреждениях. «Это будет целый набор услуг, которые мы будем предоставлять мигранту дистанционно и по мере востребованности их наращивать. Макеты рабочей версии приложения уже готовы, идет апробация некоторых сервисов», — добавил Тигран Саркисян.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210931/
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