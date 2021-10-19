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Общество

В Кыргызстане резко похолодает. Штормовое предупреждение

До конца недели в Кыргызстане резко похолодает. Об этом сообщил Кыргызгидромет.

По его данным, 21 октября днем и 22-23 октября ожидается резкое изменение погоды. На большей части территории временами дожди, в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей — переходящие в снег, в предгорных и горных районах снег.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха, и в ночное время дойдет до отрицательных значений на всей территории страны.

В Чуйской долине ночью до −3...+2 градуса, днем — 1... 6 градусов тепла, в Таласской долине ночью до −1... −6 градуса, днем 0...5 градусов тепла, в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −2... +3 градусов, днем до 4... 9 градусов тепла, в Иссык-Кульской котловине ночью −1... −6 градусов, днем +1... +6 градусов, в зоне земледелия Нарынской области ночью до −4... −9 градусов, днем 0...+5 градусов, в горных районах — ночью до −12... −17 градусов, днем −4... −9 градусов.

«Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», — добавили в Кыргызгидромете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210877/
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