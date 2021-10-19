Киностудия «Кыргызфильм» теперь может качественно оцифровывать пленочные картины

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева приобрела полный комплект пленочного сканера Blackmagic Cintel Scanener. Об этом 24.kg сообщили в киностудии.

Покупка в $100 тысяч стала возможной благодаря помощи Турецкого агентства сотрудничества и координации в Кыргызстане.

Благодаря новому техническому оснащению, созданному на основе последних технологий с учетом обширных накопленных знаний, у киностудии появилась возможность качественно оцифровывать картины, снятые на пленочный материал, что способствует сохранению фильмов прошлых лет.