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Общество

16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек»;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Кен-Кол, Камбар-Ата).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Берлик (улица Новая), Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Новая, Тихая, Первомайская, Полевая, Логвиненко, Луговая, Фрунзе, Зеленая, Чагая, Молодежная, Октябрьская, Коллекторная, тупик Логвиненко, переулки Заводской, Школьный, Северный, Советский), Байтик (новостройка «Хикмет»), жилмассив «Кырман» (улицы Бурана, Нур-Тамчи, Манжыл-Ата);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупики Токтогула, Советский), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 498);
  • 12.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Алтын-Казык, Жетиген, Переулок-1, МТФ-2, Акиш у. Темирбека, Крупской, Кожомкула, Кирова, Гагарина, Учительская, Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, Линии-1, 2, 5-7, 12-13, Маматемин-Ата, Проектируемая, Гоголя, Манаса, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Чон-Арык», «Терек-Суу», «Поле-Чудес»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210554/
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