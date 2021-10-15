16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек»;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Кен-Кол, Камбар-Ата).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Берлик (улица Новая), Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Новая, Тихая, Первомайская, Полевая, Логвиненко, Луговая, Фрунзе, Зеленая, Чагая, Молодежная, Октябрьская, Коллекторная, тупик Логвиненко, переулки Заводской, Школьный, Северный, Советский), Байтик (новостройка «Хикмет»), жилмассив «Кырман» (улицы Бурана, Нур-Тамчи, Манжыл-Ата);

Сокулукский РЭС