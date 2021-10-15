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Общество

В Токмаке хотят запретить громкую музыку после 23.00

В Токмаке хотят запретить громкую музыку после 23.00. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, депутаты городского кенеша подняли вопрос о запрете в ночное время (с 23.00 до 7.00) в Токмаке нарушать предельно допустимые уровни звукового давления и шума. Речь идет об использовании звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры.

Решение так и не приняли. Постановили, что вопрос нужно доработать, и оставили его рассмотрение на следующую сессию.

Затем народные избранники одобрили выделение сэкономленных денег бюджета управления муниципальной собственности на ремонт кровли в детской образовательной организации № 1 на 150 тысяч сомов. Купят также 107 тонн угля за 470 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210460/
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