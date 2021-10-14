15 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — отрезки улиц Джантошева, Юнусалиева, Матросова;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар», «Ак-Бата», «Дордой-2» (улицы 3-я, 5-я), район, ограниченный ВБЧК, улицами Достоевского, Чар, Молдокулова;

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 25, жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 1-4-я);

9.30-10.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Иссык-Куль);

10.30-12.00 — село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, Иманалиева, Подгорная, Балык-Кумар);

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Арпа, Капкыра, Солтон Сары, Нур-Ордо), «Ак-Босого» (улицы Чуй 16-23, 30, 31, 44, 42, 47), «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Эртайлак, Проектируемая, Кен-Кол, Камбар-Ата, Шербет, Жайыла Баатыра, Кара-Кужур, Термечикова), «Ынтымак», «Киргизия» (улицы Тыналиева, Асаналиева, Сакалдуу, Ынтымак, 9, 4, Адигине, Жетиген, Курултай), улица Токтоналиева, 46.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Константиновка, Кайырма, ГЭС-5, Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегельдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый), Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, Давос, Пригородное (улицы Полевая Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Кырман (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Иссык-Куль, Достук, Кенеш), Лебединовка (улицы Мичурина, Токмакская, 22 га, Бокомбаева, Манаса, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозная, Калинина, Каджи-Сайская, Кирова, Луганская, Зеленая, Чапаева, Кузнечная, Ошская, Родниковая, Тянь-Шаньская, Комсомольская, Узгенская, проспекты Победы, Ленина, переулок Школьный, «Городок энергетиков», 1-3, 14, 14а, 15), Васильевка (улицы Октябрьская, Шаршеналиева, Комсомольская, переулок Клубный), Кок-Жар (улицы Матыева, Табылды), Аламедин (улицы Гоголя, Панфилова, Чернышевского), Кара-Жыгач (улица Фрунзе);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Гоголя, Комсомольская, Пионерская, Токтогула, Фрунзе, Машиностроительная), села Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназаровой, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Московская, Мира вверх, Победа, Восточная, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Ленина), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, имени Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Турмуш, Омурбека), Шалта (улицы Шабданалы, Ленина Осмон, Боромбаева), Новопавловка (улица Крупская, жилмассив «Ак-Ордо», контур 498), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Пушкина, Ленина, Степная, Южная, Крупская, Комсомольская, Дружба, Токтогула, Красноармейская, Ала-Арчинская, Пионерская, Пограничная, Советская), Комсомольское (улицы Карасуйская, Молодежная, Пионерская, Средняя Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная), Манас (улицы Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Проектируемая, Северная, тупик Северный, Животноводческий комплекс), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, госпитомник, станция «Кормовик»), Учкун (улица Пионерская, второй жилмассив);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Комсомольская), Чон-Арык (улицы Школьная, Медералы), Беш-Корюк (улицы Эсенбаева, Баетова, Жакындина);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Гоголя, Пионерская, Октябрьская, Джамбула, Толстого, Железнодорожная, Жданова, Свердлова, Шопокова, Целинная, Абая, Федорова, Космодемьянской, Космическая, Чайкина), села Ак-Башат, Айдарбек, Арал, Алексеевка (улицы Школьная, Фрунзе, Мира);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Вознесеновка (улица Пушкина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-16.00 — села Буденовка, Юрьевка;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Нижний Ичке-Суу (улица Болобалаева);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Литейская, Октябрьская, Родниковая, Тургенова);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Прогресс (улица Есеналиева), Шамшы (улица Октябрьская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Кемин (юго-восточная зона, улицы Ленина, Советская, Победы), село Боролдой (улица Фрунзе).

3 Таласская область