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Общество

Водителей неправильно припаркованных авто в Бишкеке оштрафовали на 1,6 миллиона

В Бишкеке за три дня выявили 1 тысячу 619 неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, с 11 по 15 октября в столице проходит рейд «Парковка» для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварий, заторов.

На владельцев неправильно припаркованных авто составили протоколы по статье 123 Кодекса о нарушениях и уже выписали штрафов на 1 миллион 619 тысяч сомов. Отмечается, что аналогичные рейды будут проводиться регулярно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210350/
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