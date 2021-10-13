14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.40-14.00 — отрезки улиц Саратовской, Курманалиева;

14.00-17.00 — отрезки улиц Буденного, Фрунзе, Кантемировской;

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 26;

9.30-19.00 — отрезки улицы Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Каинда», улица Шабдана Баатыра, 1, 1/1, 1/2;

9.30-19.30 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Алмамбет, Жеек, Кошой-Арашан, Анар), «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Чар);

9.00-18.00 — отрезки улиц Исанова, Ташкентской, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Талды-Булак, Абаканская), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Набережная, Кызыл-Адыр, Ойсул-Ата, Чолпон), «Ак-Ордо» (улицы Арпа, Капкыра, Солтон Сары, Нур-Ордо), «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-6, Чуй-16 — Чуй-20, Чуй-29, Чуй-30, Чуй-40 — Чуй-45);

15.00-18.00 — район пересечения проспекта Чуй и улицы Манаса (поликлиника).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Калинина, Кирова, Боконбаева, Нарынская, Ошская, Чуйская, Манаса, Угловая, Луганская, Набережная, Таласская, Родниковая, Северная, Садовая, проспекты Победы, Ленина, жилмассивы «Ай-Кол», «28 га»), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева, госпиталь), Арашан (улицы Молдобека, Полевая, Кошокбека), Горная Маевка, Кой-Таш, Берлик, Прохладное, Пригородное (улицы Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Юбилейная, Маяковского, Садовая, Горького, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Восточная, Фрунзе, Школьная, Октябрьская, переулки Больничный, Почтовый, Клубный, контуры 578, 569, 554), Константиновка (улицы Первомайская, Новая, Молодежная, Головное сооружение, Парковая, Садовая, Береговая, Цветочная, Школьная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Трансформаторная, Садовая, Аламединская, Северная, Луговая, Новостройка, Мирная, Березовая, Светлая, тупик Северный, переулок Садовый), Кара-Жыгач, Кайырма (улицы Актюбинская, Кайырминская), Маевка (улицы Южная, Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Школьная, Тулебердиева, Совхозная, Сельская, Полевая, Набережная, Родниковая, Молодой Гвардии, Виноградная, Ала-Арчинская, Арычная, 8 Марта, Веселая, Дачная, Сонкольская, Садаева, тупик Новый, переулок Южный, жилмассивы «6,9 га», «7 га», «12 га», «Тамырчы», «Умут»), Аламедин (улицы Гоголя, Школьная, Долон, Токтогула, Фрунзенская, Достук, Кыргызстанская, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Кожомкула, Манаса, Молодежная, Суворова, Станционный тупик, жилмассив «Адилет», школа, ГЭС-3, АСШ-2), жилмассивы «Кырман», «44 га» (улицы Ауэзова, Горького);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Жайчи, Новая, Бира, Мира), Шалта (улицы Комсомольская, Шабданалы, Осмон, Ленина, Боромбаева, переулок Боромбая, детсад), Военно-Антоновка (улицы Комсомольская, Октябрьская, Советская, Пограничная, Фрунзе, Ленина), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Пограничная, Советская, Фрунзе, Проектируемая, Манаса, Гоголя, Линия-1-7, 12, 13, Маматемин-Ата, Жетиген, Переулок-1, МТФ-2, Акиш у. Темирбека, Крупской, Кожомкула, Кирова, Гагарина, Учительская, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Чон-Арык», «Терек-Суу», «Алтын-Казык», «Ак-Ордо», контур 498), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Алма-Атинская, Больничная, Свободы, Правды, Строительная, Фрунзе, Батаева, Бакыт, Мельничная, Советская, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Свердлова, переулки 40 лет Победы, Белинского), Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Манас (улицы Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Проектируемая, Северная, тупик Северный, животноводческий комплекс), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, станция «Кормовик»), Учкун (улица Пионерская, второй жилмассив), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая);

14.00-17.00 — село Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Школьная, детсад);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Корук (улицы Эсенбаева, Баетова, Жакындина), Беловодское (улицы 50 лет Киргизии, Красина), Чон-Арык (улица Ибраимова), Большевик (улицы Чапаева, Щорса);

13.00-17.00 — село Ак-Суу (улицы Южная, Добровольского, Пишпекская, Советская, Спортивная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Орто-Суу, Ново-Николаевка (улицы Энгельса, Пушкина), Алексеевка (улицы Школьная, Фрунзе, Мира);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдыбар (улица Ленина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Юрьевка;

13.00-17.00 — село Ивановка;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосова, Парковая, переулки Мирный, 25-го партсъезда), кошара, село Карагай-Булак;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Ленина, Вальцовая, 8 Марта);

Чуйский РЭС

13.00-18.00 — село Онбир-Джылга (улицы Кок-Каптал, Онбир-Джылга, Чуйская);

9.00-18.00 — села Заказник (улица Шоссейная), Шамшы (улица Советская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Казакбаева, Омуралиева), Боролдой (улица Фрунзе).

3 Таласская область