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Общество

В Бишкеке автобусы могут не выйти на линии из-за долгов

Задолженность Бишкекского автотранспортного предприятия перед компанией «Газпром» составляет 18 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

«Мы вынуждены были провести переговоры с «Газпромом», чтобы они отнеслись к ситуации с пониманием, заверили, что будем работать над погашением долга. Если завтра остановятся, то кто будет виноват? Скажут, что новый мэр успел наворовать, и он виноват, что автобусы не вышли на линии. Но это из-за отсутствия топлива», — сказал мэр.

Напомним, мэрия Бишкека взяла заем на 33 миллиона евро у Европейского банка реконструкции и развития для поставки в столицу 250-300 автобусов, работающих на газе. Рассматривается и возможность закупа электробусов за счет грантовых и кредитных средств Азиатского банка развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209625/
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