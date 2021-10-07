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Общество

Власти Базар-Коргона отказались оформить выкупленную Азимжаном Аскаровым землю

Глава правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаилова сообщила на своей странице в Facebook, что власти Базар-Коргона отказались оформлять землю, выкупленную Азимжаном Аскаровым еще в 2010 году.
 
 
По словам правозащитника, офис организации «Воздух», которую возглавлял Азимжан Аскаров, сожгли в июне 2010-го. Но участок, на котором он построен, Аскаров выкупил. После его смерти земля должна была перейти Хадиче Аскаровой. Однако в муниципальном управлении Базар-Коргона не хотят оформлять документы.

Юристы считают, что это незаконно и граничит с рейдерским захватом. Они готовят заявление в прокуратуру.

Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову применили пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Он обязал государство принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом. Спустя два месяца Свердловский районный суд Бишкека вынес решение о возобновлении расследования смерти правозащитника.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209618/
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Власти Базар-Коргона отказались оформить выкупленную Азимжаном Аскаровым землю