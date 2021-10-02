В Бишкеке пройдет открытый чемпионат по конному спорту. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, чемпионат пройдет в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва «Кулук».

Открытие чемпионата состоится в 10.00 2 октября по адресу: улица Элебесова, 204а.

В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов. К участию допускаются дети, молодежь и взрослые (мужчины и женщины) от 10 лет и старше.

Организаторами выступают управление физической культуры и спорта и Федерация конного спорта.

«Мероприятие проводится в целях популяризации и развития конного спорта в нашей стране, повышения спортивного мастерства и определения сильнейших спортсменов по конному спорту», — добавили в муниципалитете.