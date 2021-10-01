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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело о прослушке политиков, юристов и гражданских активистов засекретили

Дело о прослушке политиков, юристов и гражданских активистов засекретили. Об этом журналистам сообщил адвокат Замир Жоошев. 

По его словам, он намерен обратиться в суд, поскольку считает, что это незаконно. Отсканированные копии материалов уголовного дела по беспорядкам в октябре 2020 года, в рамках которого и проводилась прослушка, юристу предоставили. Кроме секретного тома.

Однако это, как отметил Замир Жоошев, противоречит закону, поскольку оценку материалам может дать только суд. 

Напомним, ранее политики и юристы обратились к президенту Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни. Им стало известно, что МВД занималось прослушиванием телефонных переговоров около 100 человек, в том числе гражданских активистов, политиков, членов молодежных движений. Как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, в списке на прослушку указаны люди, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208977/
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