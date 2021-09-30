Памятник летчику-штурмовику Исмаилбеку Таранчиеву открыли в селе Беш-Кунгей

Памятники летчику — Герою Советского Союза, командиру штурмовика Ил-2 младшему лейтенанту Исмаилбеку Таранчиеву и воздушному стрелку Алексею Ткачеву, повторившим подвиг Николая Гастелло в воздушном бою под Нарвой в 1944 году, открыли на территории школы села Беш-Кунгей Чуйской области. Об этом сообщили в объединенной российской военной базе «Кант».

«Отважные летчики Таранчиев и Ткачев — не только символ воинской доблести и отваги и пример героизма времен Великой Отечественной войны, но и символ дружбы между народами России и Кыргызстана. Очень важно сохранять память о наших дедах и отцах, защищавших нашу общую Родину ценой своей жизни. Выражаю слова благодарности всем принимавшим участие в создании памятника, а всем присутствующим желаю мирного неба на благодатной киргизской земле», — сказал на церемонии открытия мемориала старший помощник атташе по вопросам обороны посольства России в Кыргызстане Дмитрий Колобонов.

Фото военной базы «Кант». Памятник летчику-штурмовику Исмаилбеку Таранчиеву

В 2017 году в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу штурмовику СУ-25, состоящему на вооружении российского соединения в КР, присвоено имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.

18 марта 1944-го на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылетов, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Он не дожил до 22 лет всего несколько дней.

Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.