Зампредседателя Гарантийного фонда стал 28-летний Алтымыш Туратбеков

Заместителем председателя правления ОАО «Гарантийный фонд» назначен Алтымыш Туратбеков. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

До назначения на эту должность он работал начальником отдела законопроектных работ Национального банка, а также являлся членом совета директоров ЗАО «Кыргызская инкассация».

Алтымыш Туратбеков родился в городе Кемине Чуйской области. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «Юриспруденция». Кроме того, в 2019 году окончил магистратуру Кыргызского экономического университета по направлению «Финансы и кредит» и в том же году — аспирантуру юридического факультета КРСУ.