Алмазбек Атамбаев снова отказался ехать в суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В зал заседания явились обвиняемые депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов и экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Они были доставлены под конвоем.

Бывшего президента не этапировали в суд. Конвоиры представили акт о том, что обвиняемый не вышел из своей камеры.

Сам Алмазбек Атамбаев написал заявление о том, что он просит проводить судебное заседание без него, поскольку у него плохое состояние здоровья.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.