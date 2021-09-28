Временно закроют пункты пропуска на кыргызско-китайской границе

С 1 по 7 октября закроют пункты пропуска на кыргызско-китайской границе. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

По его данным, по инициативе китайской стороны в связи с Днем образования Китайской Народной Республики будут закрыты пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный».

Пропуск грузов возобновится 8 октября.

В ПС ГКНБ напомнили, что в стране действует особый алгоритм, предусматривающий только перемещение транспортных средств и грузов из КНР в КР.