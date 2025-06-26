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Общество

На организацию летнего отдыха в «Алтын-Балалыке» выделено 15 миллионов сомов

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров посетил
реабилитационный и оздоровительный центр «Алтын-Балалык», где отдыхают дети из
уязвимых групп. Об этом сообщило Минтруда.

По его данным, Равшанбек Сабиров проверил условия проживания и питания, также
особое внимание уделил курсам реабилитации для детей с инвалидностью.

На исполнение летней программы выделили 15 миллионов сомов из государственного бюджета.

В центр «Алтын-Балалык» планируют отправить 1 тысячу детей из разных регионов, а также 200 ребят с инвалидностью по специальной программе для прохождения реабилитации.

На данный момент организовали два потока:

— первый длился с 10 по 17 июня, где отдохнуло 500 детей из Бишкека, Чуйской,
Иссык-Кульской и Нарынской областей;

— второй прошел с 17 по 24 июня. В центр прибыло 95 ребят из Таласской области и
15 — из Тогуз-Торо.

«Отправка детей из других регионов продолжится после открытия авиарейсов Ош — Тамчи,
ориентировочно с 1 июля», — пояснил Равшанбек Сабиров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334292/
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