Минфин хочет сделать муниципальные и госуслуги платными, передав их частникам

Минфин предложил сделать муниципальные и государственные услуги платными, передав их оказание частным компаниям. Об этом стало известно на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам.

Отметим, сегодня комитет рассматривает проект закона «О внесении изменений в Закон «О государственных и муниципальных услугах». Докладчиком выступил заместитель министра экономики и финансов Данияр Амангельдиев. По его словам, на сегодня насчитывается 416 услуг, которые оказывают государственные и муниципальные органы. Все они должны быть переданы учреждениям, прошедшим государственную аккредитацию, или юридическим лицам.

Нардеп Тариел Жоробеков заметил, что на сегодня справки из местных органов выдаются бесплатно, и спросил, почему их делают платными. «Сейчас мы открываем юрлицам возможность заработать. Здесь написано, что юридическим лицам будут поступать средства за оказанные ими услуги. Какие средства поступят? Значит, услуги станут платными. Даже если брать платные, почему плата за услуги поступает не на счет местной администрации, а частных юрлиц?» — поинтересовался он.

Данияр Амангельдиев возразил, сказав, что стоимость услуг не будет превышать ее себестоимость. Цена будет формироваться Госантимонополией. Инициатива передачи будет исходить от самого органа. Бесплатные услуги никто (из компаний) не будет брать.

«Почему мы забираем полномочия местного самоуправления? Например: выдача свидетельства о рождении, регистрация — это в полномочиях местного органа? Почему мы его отбираем у них? У местного самоуправления есть 25 обязанностей, 18 полномочий. Вы должны были с Союзом МСУ согласовать и внести изменения в подзаконные акты, законы об МСУ. А вы приходите и говорите, что нужно передать государственные и муниципальные услуги юридическим лицам. Это же неправильно. Я против этого законопроекта. Предлагаю членам комитета отправить его на доработку», — заключил нардеп.