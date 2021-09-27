Высосано из пальца. Алмазбек Атамбаев о возбужденных уголовных делах

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В зал суда доставили главного обвиняемого. Алмазбек Атамбаев прокомментировал уголовные дела, возбужденные против него. По его словам, все они высосаны из пальца.

«Надо, наверное, чтобы 21 дело было, очко будет как раз. Это признак того, что все дела высосаны из пальца. Это мы знаем прекрасно», — сказал обвиняемый.

На вопрос, намерен ли он сотрудничать со следствием и давать показания, бывший президент ответил: «Я всегда говорю один раз: сказал — не буду давать, не дам показания».

По мнению Алмазбека Атамбаева, на здоровье он не жалуется и настроение у него хорошее.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.