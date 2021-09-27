15:36
USD 84.80
EUR 99.52
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Высосано из пальца. Алмазбек Атамбаев о возбужденных уголовных делах

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В зал суда доставили главного обвиняемого. Алмазбек Атамбаев прокомментировал уголовные дела, возбужденные против него. По его словам, все они высосаны из пальца.

«Надо, наверное, чтобы 21 дело было, очко будет как раз. Это признак того, что все дела высосаны из пальца. Это мы знаем прекрасно», — сказал обвиняемый.

На вопрос, намерен ли он сотрудничать со следствием и давать показания, бывший президент ответил: «Я всегда говорю один раз: сказал — не буду давать, не дам показания».

По мнению Алмазбека Атамбаева, на здоровье он не жалуется и настроение у него хорошее.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208436/
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
Коррупция и события в Кой-Таше. Атамбаев не намерен отвечать на вопросы суда
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева привезли в суд
Чтоб трон свой уберечь. Кого обвиняли в попытке захватить власть в Кыргызстане
Дело Атамбаева. Экспертиза установила: болезни обвиняемого не являются тяжелыми
Коррупция и события в Кой-Таше. В суд доставили только Равшана Джеенбекова
Дело о незаконной выдаче паспорта Орхану Инанды передано в суд
Алмазбеку Атамбаеву вручили очередное уведомление о подозрении в преступлении
Вся в отца. Алия Шагиева рассказала про лохов и потомков Манаса
Художественный протест. В Бишкеке проходит выставка Алии Шагиевой
День рождения Алмазбека Атамбаева отметили в Кой-Таше. Как это было
Популярные новости
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Шестиклассник в&nbsp;Бишкеке решил продать свою школу Шестиклассник в Бишкеке решил продать свою школу
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября повысятся пенсии В Кыргызстане с 1 октября повысятся пенсии
ГРС выставила на&nbsp;аукцион госномер с&nbsp;особой комбинацией букв&nbsp;&mdash; именем президента ГРС выставила на аукцион госномер с особой комбинацией букв — именем президента
Бизнес
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
Промышленность способствует экономическому росту в&nbsp;Индии во&nbsp;время пандемии Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
27 сентября, понедельник
15:09
Коррупция и события в Кой-Таше. Атамбаев не намерен отвечать на вопросы суда Коррупция и события в Кой-Таше. Атамбаев не намерен отв...
15:07
Высосано из пальца. Алмазбек Атамбаев о возбужденных уголовных делах
15:03
На заседание Евразийского межправсовета потратили более 18 миллионов сомов
14:33
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева привезли в суд
14:32
Отдел загса Московского района Чуйской области переехал