В Кыргызстане у 43 процентов учеников младшей школы есть профили в соцсетях

В Кыргызстане у 43 процентов учеников младшей школы есть профили в социальных сетях. Об этом на Центрально-Азиатском форуме по управлению интернетом сообщил коммерческий директор регионального офиса Лаборатории Касперского Валерий Зубанов.

«Статистика показывает, что 95 процентов всех старшеклассников присутствуют в соцсетях. Больше половины несовершеннолетних получают приглашения на дружбу от незнакомцев. 34 процента их друзей — взрослые незнакомые им в реальной жизни люди.

Каждый третий ребенок встречается в реальной жизни с людьми, с которыми он познакомился в Сети.

А теперь представьте себе, что некие незнакомые дяди и тети с какой-то целью дружат с вашими детьми и зачем-то зовут их на встречи. Понять, насколько это опасно, думаю, не сложно», — сказал он.

По словам специалиста, уникального приложения или программы, которая могла бы защитить ребенка от нежелательной информации в Сети, нет.

«Здесь важен комплексный подход. В первую очередь важно самому обучиться основам кибербезопасности и объяснить их своему ребенку. Донести правильно мысль о том, что не нужно доверять незнакомым людям не только в реальной жизни, но и в Сети», — сказал Валерий Зубанов.

Ранее сотрудники МВД рассказали 24.kg, как защитить ребенка от негатива в интернете. Специалисты разработали ряд правил, которые могут помочь родителям школьников огородить детей от нежелательных рисков в интернете.