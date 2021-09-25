Завтра в Бишкеке из-за полумарафона будут перекрывать дороги

Завтра, 26 сентября, из-за проведения международного полумарафона «Сохраним снежного барса» будут перекрывать дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, с 7.00 до 10.00 перекроют отрезки:
- проспекта Чуй от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова;
- улицы Абдрахманова/Байтика Баатыра от проспекта Чуй до улицы Иманалиева;
- улицы Иманалиева от улицы Байтика Баатыра до проспекта Чингиза Айтматова;
- улицы Масалиева от улицы Байтика Баатыра до проспекта Чингиза Айтматова;
- проспекта Чингиза Айтматова от улицы Иманалиева до проспекта Чуй.
В муниципалитете объяснили, что раннее перекрытие дорог связано с необходимостью установки по маршруту точек электронной системы хронометража, а также пунктов питания для участников полумарафона.
Перекрытие всего маршрута продлится три часа. Затем открытие улиц будет проходить волнами.
Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.