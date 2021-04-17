Дарья Маслова завоевала золото на международном полумарафоне

Кыргызстанка Дарья Маслова пришла первой к финишу на международном полумарафоне, который прошел в Душанбе (Таджикистан).

Как отметили в Государственном комитете по делам молодежи, физической культуры и спорта, наша легкоатлетка завоевала золотую медаль на дистанции 21,1 километра среди женщин. Ее время — 1 час 12 минут 2 секунды.

На пьедестал взошли также представительницы Узбекистана (2-е место) и Таджикистана (3-е место).

Ранее Дарья Маслова завоевала лицензию на XXXII Олимпийские игры, которые должны пройти летом в Токио.