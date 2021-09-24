12:28
USD 84.80
EUR 99.39
RUB 1.17
Общество

В Кыргызстане пройдет первая Международная онлайн-ярмарка вакансий

В Кыргызстане 29 сентября пройдет первая Международная ярмарка вакансий зарубежных работодателей в онлайн-режиме. Об этом на конференции в Бишкеке сообщил заместитель директора информационно-консультационного центра при департаменте внешней миграции Алмаз Алыбаев.

24.kg
Фото 24.kg. Алмаз Алыбаев.

«Учитывая тенденцию ослабления ситуации с коронавирусом, некоторые государства сегодня облегчают правила въезда. Нами и нашими коллегами из России — Комитетом по труду и занятости Санкт‑Петербурга, а также другими партнерами была проведена работа по привлечению работодателей для ярмарки. Мероприятие состоится 29 сентября онлайн на площадке Zoom с 11.00 до 14.00 по бишкекcкому времени», — сказал он.

По словам замдиректора, на сегодняшний день заявки для участия в ярмарке подали 1 тысяча 300 соискателей. Заполнить анкету можно на сайте migrant.kg.

«За два часа граждане, заинтересованные в поиске работы, смогут ознакомиться с интересующими их вакансиями. Собеседования с работодателями будут проходить с 29 сентября по 1 октября через мессенджер WhatsApp», — уточнил Алыбаев.

Приоритетными профессиями, по информации специалиста, для граждан Кыргызстана в России остаются IT- сфера, строительство, швейная промышленность, сферы общественного питания, туризма и гостиничного бизнеса.

Помимо России, интерес к ярмарке проявили частные агентства занятости и работодатели из Беларуси, Кореи, Японии, ОАЭ, Турции и других стран.

Дополнительную информацию о ярмарке вакансий и трудоустройстве можно получить в информационно-консультационном центре по номерам 0312641714 и 0559189900 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208215/
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперты определили топ-10 востребованных профессий в Кыргызстане
Сергей Собянин назвал дефицит мигрантов одной из причин инфляции в Москве
COVID-19. На рынке труда Кыргызстана вакансий стало меньше, а безработных больше
Почему не надо слушать популиста Акылбека Жапарова. Советы Садыру Жапарову
В Минтрансе Кыргызстана рассказали, как улететь на заработки в Россию
В УВД Джалал-Абадской области требуются сотрудники. Объявлен конкурс
Мэрия возобновила конкурс на вакансии руководителей в структурах Бишкека
Более 10,1 тысячи кыргызстанцев вернулись домой за последние 3,5 месяца
Из-за скандалов спецборт из Москвы в Бишкек вылетел загруженным не полностью
Правительство утвердило схему въезда иностранных специалистов в страну
Популярные новости
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Домогательства в&nbsp;СИЗО. Конфликт вышел на&nbsp;новый уровень Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень
Племянница Курманбека Бакиева вышла в&nbsp;Турции замуж за&nbsp;сына депутата Племянница Курманбека Бакиева вышла в Турции замуж за сына депутата
Кыргызстанцы в&nbsp;Словакии попали в&nbsp;рабство. Они обратились к&nbsp;властям&nbsp;КР Кыргызстанцы в Словакии попали в рабство. Они обратились к властям КР
Бизнес
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
Новый магазин Globus на&nbsp;Моссовете ждет своих покупателей Новый магазин Globus на Моссовете ждет своих покупателей
Кыргызстану нужен новый антитабачный закон, или&nbsp;Об опыте развитых стран Кыргызстану нужен новый антитабачный закон, или Об опыте развитых стран
Смотри бой Шевченко vs&nbsp;Мерфи в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Шевченко vs Мерфи в приложении O!TV
24 сентября, пятница
12:25
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова оставили под стражей в СИЗО ГКНБ Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова оставили под страже...
12:21
Главы Верховных судов стран ШОС обсудят роль СМИ на отправление правосудия
12:17
Дело «Кумтора». Джоомарта Оторбаева доставили в суд
12:16
Смерть сотрудника МИД. Адвокат считает, что следствие ведется медленно
12:04
Улукбек Марипов: Надо сформировать резерв продовольствия на случай ЧС