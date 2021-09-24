В Кыргызстане пройдет первая Международная онлайн-ярмарка вакансий

В Кыргызстане 29 сентября пройдет первая Международная ярмарка вакансий зарубежных работодателей в онлайн-режиме. Об этом на конференции в Бишкеке сообщил заместитель директора информационно-консультационного центра при департаменте внешней миграции Алмаз Алыбаев.

Фото 24.kg. Алмаз Алыбаев.

«Учитывая тенденцию ослабления ситуации с коронавирусом, некоторые государства сегодня облегчают правила въезда. Нами и нашими коллегами из России — Комитетом по труду и занятости Санкт‑Петербурга, а также другими партнерами была проведена работа по привлечению работодателей для ярмарки. Мероприятие состоится 29 сентября онлайн на площадке Zoom с 11.00 до 14.00 по бишкекcкому времени», — сказал он.

По словам замдиректора, на сегодняшний день заявки для участия в ярмарке подали 1 тысяча 300 соискателей. Заполнить анкету можно на сайте migrant.kg.

«За два часа граждане, заинтересованные в поиске работы, смогут ознакомиться с интересующими их вакансиями. Собеседования с работодателями будут проходить с 29 сентября по 1 октября через мессенджер WhatsApp», — уточнил Алыбаев.

Приоритетными профессиями, по информации специалиста, для граждан Кыргызстана в России остаются IT- сфера, строительство, швейная промышленность, сферы общественного питания, туризма и гостиничного бизнеса.

Помимо России, интерес к ярмарке проявили частные агентства занятости и работодатели из Беларуси, Кореи, Японии, ОАЭ, Турции и других стран.

Дополнительную информацию о ярмарке вакансий и трудоустройстве можно получить в информационно-консультационном центре по номерам 0312641714 и 0559189900 (WhatsApp).