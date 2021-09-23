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Общество

В Ошской области построили дополнительное здание к школе. Потребовалось 6 лет

Фото пресс-службы Госстроя. Новое здание школы в селе Каратай

В селе Каратай Ошской области сдали в эксплуатацию новый корпус школы № 39 имени Султанова. Об этом сообщила пресс-служба Госстроя.

По ее данным, дополнительное здание начали строить в 2015 году.

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Новая школа состоит из двухэтажного учебного корпуса и спортивного зала. Ее площадь — 1 тысяча 687,4 квадратных метра. Проектная мощность — 275 ученических мест.

В Госстрое отметили, что стоимость объекта составила 39 миллионов 779 тысяч 160 сомов. В этом году для завершения строительства выделено 20 миллионов 438 тысяч 600 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208126/
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