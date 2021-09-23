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Общество

В Кыргызстане пациенты, требующие достойного лечения, объединились в союз

В Кыргызстане пациентские сообщества объединились в союз. Накануне в столице прошел его первый конгресс. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, участники обсудили вопросы развития пациентоориентированного здравоохранения, обеспечения качественной медицинской помощью и разработки действенного механизма общественного контроля в профильной сфере.

 «Мы объединились, потому что каждая нозология борется сама по себе, у кого-то получается, у кого-то нет. После долгих обсуждений мы выделили две основные цели, которые важны для каждого из нас. Первая — это приоритизация системы здравоохранения при формировании республиканского и местного бюджетов. Вторая — инициация закона о профилактике. Ежегодно увеличивается потребность в лекарствах, а как таковых профилактических мероприятий нет. Нам необходимо пропагандировать здоровый образ жизни. Мы объединились, чтобы усилить свои экспертные знания и мнения для защиты прав пациентов», — отметила глава ОФ «Вместе против рака» Гульмира Абдразакова. 

Исполнительный директор ОФ «Социум» Батма Эстебесова добавила, что за всю историю Кыргызстана впервые собрались неправительственные организации, представители гражданского сообщества, чтобы рассказать о проблемах, которые их беспокоят. «Проблема в получении достойного и качественного лечения, которое упирается в финансирование. И невозможно заниматься только лечением пациентов, необходимо вкладывать в профилактику, которая сэкономит бюджет страны, сейчас он уходит на больного. Если правильно тратить бюджет, оптимизировать расходы, заботиться о главном ресурсе республики — человеке, мы вырастим здоровое поколение», — подчеркнула она.

Союз пациентских сообществ объединяет женщин с онкологическим заболеванием — «Курдаш», ОФ «Дети без диабета» — пациентов с сахарным диабетом, гемодиализных больных — ОФ «Общество гемофилии», ОФ «Нет гепатиту», ОФ «Надежда на жизнь» — пациентов с рассеянным склерозом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208089/
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