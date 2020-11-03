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Общество

Группа «Город 312» просит поддержать свою солистку в конкурсе на Первом канале

Группа «Город 312» просит оценить выступление своей солистки и проголосовать за нее на шоу «Три аккорда». Об этом сообщается на официальной странице указанной группы.

Светлана Назаренко, которая известна под сценическим псевдонимом Ая, принимает участие в шоу российского Первого канала «Три аккорда».

«Друзья! Ае очень нужна ваша поддержка! Оцените ее выступления в шоу «Три аккорда» и проголосуйте на сайте Первого», — говорится в публикации.

Отмечается, что голосовать нужно каждое воскресенье после эфира программы. Количество голосов неограниченно. Итоги голосования будут подведены в последнем выпуске шоу. Победитель получит приз зрительских симпатий.

Оценить выступление Светланы Назаренко и проголосовать за нее можно по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171789/
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