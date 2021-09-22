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Общество

Актеры из Кыргызстана участвуют в международном театральном проекте

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова стартовал совместный проект Россотрудничества и Российского института театрального искусства (ГИТИС) Stanislavsky.Method. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

В течение трех дней 75 актеров из восьми театров столицы Кыргызстана будут обучаться основам сценического мастерства.

Мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре для бишкекских артистов проведет профессор Российской академии театрального искусства ГИТИС, президент Ассоциации студенческих театров РФ, автор более 30 режиссерских работ Михаил Чумаченко.

В первый день он провел для бишкекских актеров тренинги и мастер-класс по теме «Внимание и восприятие».

«Проект Stanislavsky.Method — именно так выглядит актерско-режиссерское счастье! Здесь стирается разница в возрасте и сценическом опыте. Молодежь узнает много нового, а старшее поколение с радостью вспоминает свои студенческие годы и с большим удовольствием участвует в тренинге», — отметила заслуженная артистка Кыргызстана, руководитель «GALA Театр» Галина Кетова.

«Проект лучшее, что могло произойти с нашим театром перед открытием сезона! Та информация, техника и практика, которыми поделился с артистами мастер, дадут мощный творческий заряд, который обязательно пригодится в работе и творчестве артистам и режиссерам. К тому же это событие напомнит всем служителям театра о том, что они не только профессионалы, но и братство, поскольку все три дня на одной сцене работают актеры и режиссеры всех ведущих театров Бишкека», — сказал актер Станислав Касьянов.

Программа Stanislavsky.Method будет представлена в странах ближнего зарубежья и Греции.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207983/
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