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Общество

США намерены развивать торговые связи с Кыргызстаном

Заместитель помощника торгового представителя США по делам Южной и Центральной Азии Зеба Рейазуддин и заместитель помощника торгового представителя США по Всеобщей системе преференций (ВСП) Лаура Буффо представили кыргызским предпринимателям и официальным лицам обзор Всеобщей системы преференций. Об этом сообщает посольство Америки в Кыргызстане.

Уточняется, что программа ВСП способствует экономическому росту за счет предоставления широкому кругу входящих в программу стран, включая Кыргызскую Республику, льготного режима беспошлинной торговли по более чем 3,5 тысячи наименований товаров.

Временный поверенный в делах США в Кыргызской Республике Соната Коултер подчеркнула приверженность США развитию торговых связей между США и Кыргызстаном.

«Мы хотим, чтобы экономика Кыргызстана процветала. Обмен знаниями об инструментах, доступных для поддержки местных предпринимателей, имеет важное значение для того, чтобы помочь вашему экспорту выйти на крупные зарубежные рынки, такие как Соединенные Штаты Америки», — сказала она.

Торговый представитель США рассказал о том, как кыргызские предприятия могут определить подходящие продукты в рамках ВСП, получить расширенный доступ на рынок США, оформив статус беспошлинной торговли для ряда товаров, экспортируемых в США. В работе виртуального вебинара приняли участие руководители деловых кругов Кыргызстана и официальные лица из различных государственных министерств и ведомств.

Программа ВСП является одним из важных способов установления взаимовыгодных коммерческих связей кыргызских компаний с Соединенными Штатами. В презентации торгового представителя США было отмечено, что расширение участия в программе ВСП может сэкономить кыргызским экспортерам тысячи долларов в виде пошлин в дополнение к увеличению спроса США на импорт из Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207974/
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