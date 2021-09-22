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Общество

Инфобот в мессенджере WhatsApp запустило посольство Кыргызстана в России

В мессенджере WhatsApp посольство Кыргызстана в России внедрило чат-бот — «меню самообслуживания» — для предоставления автоматизированных консультаций. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Консультации на кыргызском и русском языках доступны по номеру +79251155047.

Таким образом, можно получить следующую информацию:

  • адрес и график работы консульского отдела посольства;
  • о порядке получения/обмена паспорта, необходимые документы;
  • о порядке получения свидетельства на возвращение в КР, необходимые документы;
  • юридическую помощь;
  • о порядке постановки на консульский учет;
  • о вопросах гражданства;
  • о порядке получения консульских справок различного характера (о несудимости, брачной правоспособности, переименовании населенных пунктов и других);
  • о нотариальных услугах.

Посольство продолжит работу по наполнению чат-бота полезной для граждан КР информацией.

Возможные предложения и замечания по функционированию и совершенствованию услуги просят направлять на электронный адрес 4992385069@mail.ru.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207971/
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