Инфобот в мессенджере WhatsApp запустило посольство Кыргызстана в России

В мессенджере WhatsApp посольство Кыргызстана в России внедрило чат-бот — «меню самообслуживания» — для предоставления автоматизированных консультаций. Об этом сообщили в диппредставительстве.
Консультации на кыргызском и русском языках доступны по номеру
адрес и график работы консульского отдела посольства; о порядке получения/обмена паспорта, необходимые документы; о порядке получения свидетельства на возвращение в КР, необходимые документы; юридическую помощь; о порядке постановки на консульский учет; о вопросах гражданства; о порядке получения консульских справок различного характера (о несудимости, брачной правоспособности, переименовании населенных пунктов и других); о нотариальных услугах.