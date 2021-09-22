Инфобот в мессенджере WhatsApp запустило посольство Кыргызстана в России

В мессенджере WhatsApp посольство Кыргызстана в России внедрило чат-бот — «меню самообслуживания» — для предоставления автоматизированных консультаций. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Консультации на кыргызском и русском языках доступны по номеру +79251155047.

Таким образом, можно получить следующую информацию:

адрес и график работы консульского отдела посольства;

о порядке получения/обмена паспорта, необходимые документы;

о порядке получения свидетельства на возвращение в КР, необходимые документы;

юридическую помощь;

о порядке постановки на консульский учет;

о вопросах гражданства;

о порядке получения консульских справок различного характера (о несудимости, брачной правоспособности, переименовании населенных пунктов и других);

о нотариальных услугах.

Посольство продолжит работу по наполнению чат-бота полезной для граждан КР информацией.