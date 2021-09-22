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Общество

В Бишкеке в жилмассиве «Дордой» начали строить детский сад

В жилмассиве «Дордой» начали строить детский сад. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, проектная мощность дошкольной организации — 140 мест. В здании будут расположены игровые комнаты, буфетная, кухня, спальные, санузлы, медицинский кабинет, комната персонала, музыкально-гимнастический зал, кладовые и технические помещения.

«По результатам конкурса Общественно-государственное управление капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии определило подрядчика — строительную компанию «Монолит строй»», — отметили в мэрии.

Средства на строительство выделены из городского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207957/
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