Подписан меморандум о сотрудничестве между госпредприятием «Кыргыз темир жолу» и ООО «Инженерная корпорация № 3 железные дороги Китая». Об этом сообщает пресс-служба компании.

По программе планируется реализация инфраструктурных проектов строительства железной дороги Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече и электрификация железной дороги Луговая — Балыкчы. В ближайшее время в Кыргызстан приедет делегация из Китая для детального обсуждения их практической реализации.

«Прорабатывается вопрос строительства завода по производству железобетонных шпал на собственной производственной базе «Кыргыз темир жолу» для снижения зависимости кыргызской железной дороги от услуг сторонних организаций по приобретению шпал на модернизацию верхнего строения пути.

Финансирование вопроса строительства завода будет реализовано в рамках сотрудничества с инвесторами, а также за счет собственных средств «КТЖ». Кроме того, для повышения безопасности транспортных процессов на кыргызской железной дороге проводятся тендерные процедуры по приобретению 20 километров рельс за счет государственных средств компании. Реализация планов приобретения 100 грузовых вагонов позволит обновить парк подвижного состава кыргызской железной дороги и обеспечить рост потребностей хозяйствующих субъектов в грузовых железнодорожных перевозках. При этом 50 грузовых вагонов будут приобретены до конца 2021 года, остальные 50 грузовых вагонов — во втором квартале 2022 года», — говорится в сообщении.