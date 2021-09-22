Делали ремонт. В «Северэлектро» ответили, почему не было света в Маловодном

В селе Маловодном Сокулукского района были перебои с электричеством из-за ремонта оборудования. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Северэлектро».

По данным компании, с 20 по 21 сентября персонал высоковольтной службы проводил техобслуживание на подстанции 35/10 киловольт «Маловодное». Из-за этого у жителей временно были перерывы в электроснабжении.

Сейчас потребители села Маловодного обеспечены электроэнергией.

ОАО «Северэлектро» приносит извинения за неудобства, возникшие в связи с ремонтом.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что в селе Маловодном Сокулукского района электричество отключают почти каждый день на 5-6 часов.