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Общество

В Бишкеке капитально отремонтируют детский сад в жилмассиве «Касым»

В Бишкеке усилят и капитально отремонтируют детский сад № 1 «Шоола» в жилом массиве «Касым». Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило общественно-государственное управление капитального строительства столичной мэрии. На эти цели оно планирует потратить 12 миллионов 922 тысяч 40 сомов.

Отметим, что несколько дней назад дошкольную организацию посетил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. По данным пресс-службы муниципалитета, в марте прошлого года детсад по результатам инженерно-технического обследования конструкций признан аварийным. Сейчас учреждение не функционирует.

«Градоначальник поручил общественно-государственному управлению капитального строительства включить его в титульный список ремонтных работ и как можно скорее начать восстановительные работы с усилением конструкции здания», — отметили в пресс-службе.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207880/
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