Кара жорго на полигоне. Военные Кыргызстана провели в России День культуры

В Оренбургской области для участников совместного военного антитеррористического командно-штабного учения «Мирная миссия − 2021» провели День культуры Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

По его данным, кыргызстанские военнослужащие подготовили концертную программу, станцевали традиционный танец кара жорго, исполнили песни на кыргызском, русском и китайском языках.

Для гостей организовали праздничный ужин из бешбармака, тандырных лепешек и боорсоков.

Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2021» проходит с 20 по 24 сентября 2021 года в Оренбургской области.

В практических действиях участвуют органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация вооруженных сил Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Китая, Индии, Пакистана и Узбекистана.