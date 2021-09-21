20:14
USD 84.80
EUR 99.29
RUB 1.16
Общество

Кара жорго на полигоне. Военные Кыргызстана провели в России День культуры

В Оренбургской области для участников совместного военного антитеррористического командно-штабного учения «Мирная миссия − 2021» провели День культуры Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

По его данным, кыргызстанские военнослужащие подготовили концертную программу, станцевали традиционный танец кара жорго, исполнили песни на кыргызском, русском и китайском языках.

Для гостей организовали праздничный ужин из бешбармака, тандырных лепешек и боорсоков.

Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2021» проходит с 20 по 24 сентября 2021 года в Оренбургской области.

В практических действиях участвуют органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация вооруженных сил Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Китая, Индии, Пакистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207862/
просмотров: 569
Версия для печати
Материалы по теме
На полигоне «Эдельвейс» состоялся заключительный этап учений «Рубеж-2021»
Стало известно, почему таджикские военные не приедут на учения ОДКБ в Кыргызстан
На Иссык-Куле военнослужащие готовятся к очередным учениям «Рубеж-2021»
В Кыргызстане проходят учения «Юг-2021». В них участвуют гражданские лица
В Кыргызстане пройдут военные учения ОДКБ «Рубеж-2021»
В Оренбургскую область не допустили к ввозу абрикосы из Кыргызстана
Спасатели Кыргызстана и Франции проведут совместные учения
Морковь, орехи и рис. В Россию из Кыргызстана пытались незаконно ввезти продукты
Завершились кыргызско-индийские учения подразделений спецназа «Канжар»
Старинные кыргызские женские головные уборы можно увидеть на выставке в Бишкеке
Популярные новости
Домогательства в&nbsp;СИЗО. Конфликт вышел на&nbsp;новый уровень Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень
Племянница Курманбека Бакиева вышла в&nbsp;Турции замуж за&nbsp;сына депутата Племянница Курманбека Бакиева вышла в Турции замуж за сына депутата
Кто и&nbsp;зачем? В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стадионе &laquo;Спартак&raquo; собралось около 500 молодых людей Кто и зачем? В Бишкеке на стадионе «Спартак» собралось около 500 молодых людей
Дешевеют только бараки, или Что происходит на&nbsp;рынке недвижимости Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости
Бизнес
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
21 сентября, вторник
20:02
Нацбанк отозвал лицензии у платежной организации Нацбанк отозвал лицензии у платежной организации
19:40
Валентина Шевченко готова провести бой с Амандой Нуньес
19:28
Выборы-2021. Еще две партии заявили об объединении
19:21
В Бишкеке задержали водителя Hyundai Getz с подложными номерами
19:00
Цифра дня. С начала года зарегистрировали 7 тысяч 665 случаев семейного насилия