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Общество

Аэропорт «Манас» хочет купить оружие и патроны почти на 2 миллиона сомов

Международный аэропорт «Манас» хочет закупить оружие и патроны за 1 миллион 896 тысяч 900 сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, акционерное общество объявило тендер на приобретение двух пневматических винтовок с оптическим прицелом, 50 пистолетов «Байкал МП-71» и двух сигнальных револьверов калибром 5,6 миллиметра.

Кроме того, в компании купят 3 тысячи сигнальных патронов (калибр 5,6 миллиметра), 30 пачек пневматических пуль калибром 4,5 миллиметра (в пачке 500 пуль), охотничьи патроны 12-го калибра: дробь № 1 — 300 штук, дробь № 4 — 1 тысяча 300 штук, дробь № 7 — 2 тысячи штук, а также 7 тысяч жевело (устройств, предназначенных для воспламенения порохового заряда в охотничьих патронах) и два насоса подкачки воздухом пневматических винтовок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207857/
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