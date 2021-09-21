В Бишкеке 21 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 14 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — микрорайон «Джал-29», жилмассивы «Тынчтык», «Касым», «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улицы Безымянная, Кара-Кужур, Абдрахманова, Бердибаева, Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Шербет, Садыбакасова, Он-Арча), «Ак-Босого» (улицы Чуй-15 — Чуй-19), проспект Манаса, 61;

9.30-18.30 — улица Ахунбаева, 106а, жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Субан-Ата).

13-22 сентября не будет газа:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

13-24 сентября не будет горячей воды:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

С 9.00 до 18.00 не будет горячей воды:

улицы Курчатова, 9/1, 109/1, Бакаева, 132а, 132б, 132в, Ахунбаева, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 190/1, 190/2, Грибоедова, 16а, 16б, Тыналиева, 1/2, 2/6, 2/7а, 2/7б, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3, 7, 9, 9/1, 9/4, 11б, 36;

микрорайоны «Джал-23», 6/1, 6/2, 15/1, 18/2, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 98; «Джал-29», 1, 2, 3, 3/3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 9, 10, 11, 11в, 12, 14, 15, 16, 38, 39, 39/1, 41, 45/2, микрорайон «Джал-30», 43.

С 9.00 до 18.00 не будет холодной воды:

в районе, ограниченном улицами Достоевского, Горького, Ауэзова и линией железной дороги, жилых массивах «Алтын-Ордо», «Кара-Жыгач», «Полицейский городок».

У кого намечается той

Абтандил Кулбараков

Родился 21 сентября 1961 года в селе Чаек Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Памятные даты

Международный день мира

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день, установила его празднование на третий вторник сентября и посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними.

Спустя 20 лет Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002-го Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.



ООН предлагает всем странам и народам в этот день прекращать все военные действия.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка Киргизской ССР Джамал Сейдакматова

Фото limon.kg. Джамал Сейдакматова

Родилась 21 сентября 1939 года в селе Темир Иссык-Кульской области. Кыргызская и советская актриса театра и кино. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

С 1957-го выступала на сцене Кыргызского драматического театра в Бишкеке (ныне Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдымомунова). Одна из ведущих артистов кыргызской сцены 1970-х годов.

В кино снималась на студии «Кыргызфильм» с 1958 года (Зиягуль в фильме «Далеко в горах»).

Снялась в таких фильмах, как «Девушка Тянь-Шаня», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню», «Водопад», «Золотая осень», «Потомок белого барса», «Волны умирают на берегу», «Курманджан датка» и других.

В декабре 1990-го основала первый в Кыргызстане частный театр «Тунгуч».

Умерла 16 февраля 2021 года.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.