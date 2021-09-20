Племянница Курманбека Бакиева вышла в Турции замуж за сына депутата

Племянница беглого президента Курманбека Бакиева Алмаш вышла замуж за сына депутата местного кенеша города Мугла Турции Метина Эргуна — Ильтериша Эргуна. Информацию 24.kg подтвердили представители семьи Бакиевых.

По их словам, Алмаш — дочь Адыла Бакиева. Она работает в Турции. Свадьба состоялась в Анкаре.

«На свадьбе ни Курманбека, ни Адыла Бакиева не было, присутствовали другие родственники», — отметили они.

Про свадьбу Алмаш Бакиевой и Ильтериша Эргуна написали некоторые турецкие СМИ.

По их информации, молодоженов поздравлял лично мэр Анкары Мансур Яваш и председатель партии İYİ Мераль Акшенер, председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу.