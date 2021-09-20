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Общество

В Кыргызстане договор страхования можно будет заключить онлайн

В Кыргызстане договор страхования можно будет заключить онлайн. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и финансов.

Как отмечается в справке-обосновании, в результате внедрения онлайн-страхования население получит возможность заключать договоры в электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия агента.

Онлайн-страхование обеспечит географическую доступность страховых услуг для населения и бизнеса. Будут значительно упрощены процедуры страхования, что позволит значительно ускорить все бизнес-процессы.

В ведомстве считают, что такая система также позволит страховым компаниям расширить услуги и доступ населения к страховым продуктам и их финансовой защите от страховых случаев.

«Заключение договоров страхования в электронной форме сыграет важную роль в процессе формирования базы данных страхователей и последующей интеграции Кыргызстана в ЕАЭС, где цифровая трансформация является одним из приоритетных направлений», — добавили в Минэкономфине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207708/
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