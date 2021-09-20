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Общество

Бишкекглавархитектура разработает правила размещения летних площадок кафе

Бишкекглавархитектура разработает правила размещения и эксплуатации летних площадок кафе. Об этом сообщили в пресс-службе госучреждения.

Уточняется, что учреждение не выступает против летних площадок и кафе, однако они не должны причинять неудобства гражданам.

«С завидной регулярностью выходят публикации, поступают жалобы от граждан на заставленные столами тротуары, организованные летние площадки, веранды на участках, прилегающих к кафе и ресторанам», — отметили в учреждении.

В Бишкекглавархитектуре отмечают, что веранды и столики кафе и ресторанов в жару предоставляют горожанам и гостям столицы возможность отдохнуть от жары, но владельцы некоторых заведений пренебрегают нормами удобного и безопасного передвижения пешеходов по тротуарам, устанавливая на них столики и зонты.

«Причина возникновения конфликта интересов кроется в том, что в Кыргызстане до сих пор нет соответствующих документов, которые регламентировали бы и устанавливали правила выдачи разрешения на установку уличных террас, веранд у заведений общественного питания, определяли технические требования по их организации с допустимыми площадями и размерами», — отметили в госучреждении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207680/
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