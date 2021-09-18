16:59
USD 84.78
EUR 99.84
RUB 1.17
Общество

Минобразования закупает учебники, напечатанные шрифтом Брайля

Министерство образования и науки закупает учебники, напечатанные шрифтом Брайля. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, ведомство провело тендер на закупку услуг по издательской доработке и тиражированию учебников. На эти цели оно заложило 2 миллиона 816 тысяч сомов. В сумму входит доставка книг до специальных общеобразовательных школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей в Бишкеке и Оше.

В перечне учебников — «Геометрия» для 10-11-х классов, «Русская литература» для 5-11-х классов. Всего девять наименований тиражом по 20 экземпляров.

В технической спецификации отмечается, что у компании должен быть опыт в переиздании учебников шрифтом Брайля не менее пяти лет.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207583/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. На 72,2 процента обеспечены учебниками школы Кыргызстана
В Кадамджайском районе родителей первоклассников попросили купить все учебники
Не хватает школ, педагогов, книг. Как начинается учебный год в Кыргызстане
В Бишкеке для женщин с нарушением слуха провели мастер-класс по технике курак
Пособие для школьников и их родителей «Буду изобретать» выпустили в Кыргызстане
Юридические клиники Кыргызстана разработают учебные пособия «Человек и общество»
Скоро в школу. За какие учебники родителям придется заплатить
Инвентаризацию школьных библиотек проведут в Кыргызстане
Миллионы на учебники. Школьникам Бишкека выдали рваные и ветхие книги
Почти 30 миллионов сомов потратит Минобраз на издание двух учебников
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а&nbsp;у&nbsp;Минтранса все хорошо Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а у Минтранса все хорошо
Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков
Курсана Асанова задержали по&nbsp;делу о&nbsp;беспорядках в&nbsp;Бишкеке Курсана Асанова задержали по делу о беспорядках в Бишкеке
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
18 сентября, суббота
16:53
Праздник вкуса. Как в Бишкеке проходит Фестиваль еды Праздник вкуса. Как в Бишкеке проходит Фестиваль еды
16:48
В Лейлекском районе пограничника подозревают в убийстве
16:29
Минобразования закупает учебники, напечатанные шрифтом Брайля
16:01
В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве, кражах и грабеже
16:01
Беспилотники над Иссык-Кулем. Россияне показали возможности новейшей техники