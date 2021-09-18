Минобразования закупает учебники, напечатанные шрифтом Брайля

Министерство образования и науки закупает учебники, напечатанные шрифтом Брайля. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, ведомство провело тендер на закупку услуг по издательской доработке и тиражированию учебников. На эти цели оно заложило 2 миллиона 816 тысяч сомов. В сумму входит доставка книг до специальных общеобразовательных школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей в Бишкеке и Оше.

В перечне учебников — «Геометрия» для 10-11-х классов, «Русская литература» для 5-11-х классов. Всего девять наименований тиражом по 20 экземпляров.

В технической спецификации отмечается, что у компании должен быть опыт в переиздании учебников шрифтом Брайля не менее пяти лет.