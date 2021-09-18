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Общество

Подать документы на получение вида на жительство можно будет в электронном виде

Подать документы на получение вида на жительство в Кыргызстане можно будет в электронном виде. Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение постановление кабмина об утверждении Положения о порядке оформления, выдачи временного и постоянного видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Как отмечено в справке-обосновании, проект предлагает принимать заявления на получение вида на жительство в электронном варианте с последующим внесением в базу данных АИС «Вид на жительство».

«В то же время представленные заявителем материалы на получение вида на жительство собираются в одно учетно-накопительное дело, на котором проставляется порядковый номер электронного варианта материалов. В случае утраты учетно-накопительного дела это позволит воспроизвести материалы с электронного носителя», — говорится в документе.

Для упрощения документирования иностранцев и лиц без гражданства предлагается разделить перечни документов, представляемых ими при подаче заявления.

Проект предусматривает сокращение сроков рассмотрения материалов по заявлениям этнических кыргызов — не более месяца, а по постоянным видам — трех месяцев. Для иностранных граждан, осуществляющих инвестиционную деятельность, общий срок рассмотрения материалов по временным видам на жительство не должен превышать месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207550/
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