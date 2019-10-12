Безграничное счастье. История человека без паспорта

80-летняя Шарапат Хуркинова только недавно получила кыргызский паспорт нового образца — ID-карт и загран. Пока у нее на руках не было этих документов, поехать в соседний Узбекистан навестить родных пожилая женщина не могла.

В Кыргызстан Шарапат Хуркинова вместе с мужем перебралась 40 лет назад. Они воспитали четверых детей, понянчились с внуками. Два месяца назад супруг скончался.

«Мы прожили счастливую жизнь, несмотря на трудности, выпавшие на нашу долю. Всю жизнь мы работали то на полях, то на фермах, присматривая за скотом. Иногда ездили повидать родственников в Узбекистан, а потом произошел развал Союза и появились границы. В Узбекистане у меня остались двоюродные сестры и братья, которых не было возможности навестить, потому что с советским паспортом пересечь границу было уже невозможно. Так и жили много лет вдали друг от друга», — рассказала женщина.

После распада Советского Союза сотни тысяч человек в Центральной Азии остались без гражданства какой-либо страны.

Эксперты поясняют, что причина тому простая — люди вовремя не обратились за новыми документами, удостоверяющими личность.

А те, кто живет в отдаленных районах, не мог добраться до ближайшего города. Не было времени, денег, необходимости.

На получение нового паспорта Шарапат Хуркинова решилась в 2015 году, когда встретилась с представителями организации «Юристы Ферганской долины без границ». Ее возглавляет Азизбек Ашуров.

Эта организация приступила к решению проблемы безгражданства в 2007 году, а в 2014-м при поддержке Агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН и ГРС создала юридические мобильные группы.

«Мы обнаружили, что на территории Кыргызстана в Ферганской долине, которая также охватывает части Узбекистана и Таджикистана, более 12 тысяч людей проживают вообще без каких-либо документов», — отметил Азизбек Ашуров.

За эти пять лет наши юристы оказали помощь 10 тысячам людям. Азизбек Ашуров

Региональный представитель УВКБ ООН по Центральной Азии Ясуко Ода подчеркнула, что для Кыргызстана это ключевое решение сделать общенациональное картирование и регистрацию в масштабе всей страны, а не на основе пилотного проекта.