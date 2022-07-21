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Общество

Кыргызстанцы смогут приобрести недвижимость в Узбекистане без вида на жительство

Кабинет министров Узбекистана принял постановление «Об утверждении перечня иностранных государств, граждане которых вправе приобретать новые, строящиеся в Республике Узбекистан объекты недвижимого имущества». Об этом сообщает сайт Norma.uz.

Уточняется, что граждане 108 стран, в том числе Кыргызстана, могут приобретать недвижимость в Узбекистане без вида на жительство (за исключением земельных участков).

Документом также определено, что к новым объектам недвижимого имущества относятся:

  • объекты, строительство которых уже начато, но не принято к использованию;
  • объекты, на которые есть решение областного (городского) хокима об утверждении акта комиссии о принятии на пользование законченного здания, сооружения, жилого дома;
  • объекты, на которые возникло право собственности на основании разрешения на пользование объектом с завершенными строительно-монтажными работами;
  • объекты, с момента принятия к использованию которых прошло не более трех лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240159/
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