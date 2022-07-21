Кыргызстанцы смогут приобрести недвижимость в Узбекистане без вида на жительство

Кабинет министров Узбекистана принял постановление «Об утверждении перечня иностранных государств, граждане которых вправе приобретать новые, строящиеся в Республике Узбекистан объекты недвижимого имущества». Об этом сообщает сайт Norma.uz.
Уточняется, что граждане 108 стран, в том числе Кыргызстана, могут приобретать недвижимость в Узбекистане без вида на жительство (за исключением земельных участков).
Документом также определено, что к новым объектам недвижимого имущества относятся:
- объекты, строительство которых уже начато, но не принято к использованию;
- объекты, на которые есть решение областного (городского) хокима об утверждении акта комиссии о принятии на пользование законченного здания, сооружения, жилого дома;
- объекты, на которые возникло право собственности на основании разрешения на пользование объектом с завершенными строительно-монтажными работами;
- объекты, с момента принятия к использованию которых прошло не более трех лет.