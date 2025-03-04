Процедуру определения статуса лица без гражданства утвердил кабмин

Положение, устанавливающее процедуру определения статуса лица без гражданства и выдачи удостоверения лицу без гражданства, утвердил кабинет министров. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

В документе отмечается, что действие положения распространяется на лиц без гражданства, находящихся в Кыргызстане и желающих получить статус лица без гражданства в КР, в том числе лиц без гражданства, прибывших из иностранных государств.

Статус лица без гражданства предоставляется человеку, который не является гражданином КР и/или гражданином иностранного государства в соответствии с его законодательством. Положение не распространяется на лиц, получивших статус беженца и лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца в КР.